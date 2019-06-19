Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина предупредила Европу о новой "газовой войне" с Россией

19.06.2019 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина предупредила Европу о новой "газовой войне" с Россией

Затягивание Россией процесса переговоров об условиях нового договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может привести к очередному газовому кризису.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Bloomberg.

Зеркаль расценила вероятность того, что Россия не пойдет на заключение нового транзитного контракта до истечения действующего соглашения, как “очень высокую”.

“Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее”, — сказала Зеркаль.

Она также напомнила, что сейчас все европейские страны, в том числе Украина, наращивают объемы закачки газа в свои хранилища.

Как сообщалось ранее, в марте прошлого года российский "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки природного газа в Украину, сославшись на то, что стороны не подписали дополнительное соглашение к действующему контракту на поставку топлива, которое российская сторона считает обязательным в таких случаях.

Кроме того, "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх