- Гибель нардепа Дмитрия Тымчука: «все произошло у него дома», раскрыта неожиданная причина14:10
- Погиб нардеп Дмитрий Тимчук: первые подробности13:32
- Сотрудничество Украины с МВФ: Зеленский раскрыл все карты, подробности13:30
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- Курт Волкер в ближайшее время намерен посетить Киев12:46
- С уходом Порошенко Минобороны резко поменяло свое мнение о Зеленском: уже не уклонист?12:30
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло12:11
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Зеленский вносит нашумевший законопроект в Раду: «ответят за все»10:45
- «Слуга народа» представила радикальный план борьбы с коррупцией: всего восемь шагов10:31
Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
Благодаря решению Конституционного суда украинцы смогут по-новому выходить на пенсию
Об этом пишет издание Обозреватель.
Сообщается, что Конституционный суд Украины отменил скандальный закон, согласно которому украинцы не могли выйти на пенсию за выслугой лет раньше 50-55 лет.
Еще в 2015 году народные депутаты утвердили решение – часть украинцев, которые имеют право на заслуженный отдых по выслуге лет, обязать работать дольше. Если раньше им было достаточно, например, отработать 25 лет для того, чтобы досрочно выйти на заслуженный отдых, то сейчас женщина не может закончить карьеру раньше 50 лет, а мужчина – раньше 55-и. То есть, фактически добавилось еще одно условие, помимо стажа – минимальный возраст для выхода на пенсию.
Данное «новшество» ударило по летчикам, медикам, работникам образования, социального обеспечения и деятелям культуры, а вот металлурги и шахтеры остались со «старыми» правами. 45 парламентариев обратились в Конституционный суд с требованием разобраться, законно ли их коллеги продлили время работы для определенных категорий украинцев.
Согласно решению Конституционного суда, которое не может быть обжаловано, для выхода на пенсию достаточно стажа и не нужно ждать 50-55 лет. Более того, решение о том, чтобы увеличить необходимый стаж на пять лет, также не соответствует главному закону Украины
«Увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, лишает этих лиц права на социальную защиту и не соответствует конституционным принципам прав и свобод человека», – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой КСУ.
В решении сказано, что украинцам не нужно ждать 50 лет (женщинам) и 55 лет (мужчинам), чтобы выйти на заслуженный отдых по выслуге лет. Также в документе говорится, что повышение необходимого стажа – нарушение Конституции
Например, учитель, которые уже имеет 25 лет стажа, но которому всего лишь 47 лет, на данный момент для получения пенсии должен достичь возраста 50 лет, а также к 2019 году иметь минимум 27,5 лет стажа. То есть, на заслуженный отдых такой работник образования выйти не может, хотя, согласно решению Конституционного суда, это нарушает его права.
В таком случае человек имеет право не только выйти на пенсию раньше 50 лет, но и получить компенсацию от государства за то, что не получал пенсию какой-то период времени из-за неконституционного решения Рады.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, закон, пенсии
- Партнер Зеленского Борис Шефир сделал резонансное заявление о Путине и боевиках "ДНР", пропаганда росСМпутинИ сделала свое дело
- В первый день на посту президента США Трамп намерен отменить многие законы и правила Обамы
- Верховная Рада приняла закон о штрафах за незаконное ношение военной формы
- В Макеевке незаконно торгуют рыбой
- Украина пошла по пути России: прозвучало тревожное заявление
- Новый Закон Украины "Об образовании" - "удар в спину": Венгрия и Румыния намерены бороться с решением Киева вместе - глава МИД Сийятро
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- В Рубежном из-за купания отравились 27 человек12:00
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение09:51
- Гигантские очереди. Донецкие боевики нарочно задерживают людей при попытке выезда из ОРДЛО 08:20
- «Пушки и танки не решат вопрос»: у Зеленского рассказали план возвращения Донбасса07:31
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте07:12
- Наблюдатели СММ ОБСЕ в ужасе из-за огромных очередей на блокпостах21:49
- В Лисичанске на ходу загорелась маршрутка19:47
- Гибель нардепа Дмитрия Тымчука: «все произошло у него дома», раскрыта неожиданная причина14:10
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Первая помощь при тепловом ударе13:49
- Погиб нардеп Дмитрий Тимчук: первые подробности13:32
- Сотрудничество Украины с МВФ: Зеленский раскрыл все карты, подробности13:30
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- Оптимальный напиток для жаркой погоды13:00
- Курт Волкер в ближайшее время намерен посетить Киев12:46
- С уходом Порошенко Минобороны резко поменяло свое мнение о Зеленском: уже не уклонист?12:30
- УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса12:20
- Первая помощь при тепловом ударе13:49
- Оптимальный напиток для жаркой погоды13:00
- Врачи назвали первые симптомы обезвоживания09:15
- Как питаться во время отпуска, чтобы не поправиться07:45
- Путин готовит украинцам настоящий ад20:23
- Сортировка по-украински: почему «мусорный» закон не работает?14:25
- Минуло два роки, як Україна отримала безвізовий режим14:15
- Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе11:59
- Мост позора: Восстановят ли, наконец, мост в Станице Луганской?09:57
- Повышение пенсии с 1 июля: кто получит прибавку в 10 раз больше, чем остальные09:34
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло