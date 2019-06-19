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Завтра погода добьет украинцев: +35

19.06.2019 20:40
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Завтра погода добьет украинцев: +35

20 июня в Украине будет очень жарко — погода в ближайшее время не изменится.

О желанной прохладе можно только мечтать — завтра украинцев ждут рекордные температуры.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко:

«Жара продолжится. Особенно пострадают от нее восточные области и южная часть, где дождей или очень мало, или не было давно, или даже какие-то локальные ливни ситуацию существенно не исправили ».

Последние, почувствуют на себе адские +33 — +35 градусов:

«Также в эту горячую зону попадает и Днепропетровщина. На остальной территории Украины также — не румян мороз, + 29 — + 33 градуса ».

В четверг в Украине местами пройдут дожди:

«Дожди с грозами в четверг пройдут — локально! На Западе, Севере, ячейками вдоль Днепра-реки, местами в Одесской области ».

Столицу страны 20-го июня также ждет жара:

«+30 — +32 градуса, есть вероятность кратковременного дождя с грозой».

Известно, что жара продержится по всей стране еще какое-то время:

«Только 22-го июня в западных областях посвежеет. Грозовые дожди наиболее вероятны в западных областях ».

Как мы сообщали ранее, с 25-26 июня жара постепенно ослабеет в большинстве областей Украины.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, погода, жара
 
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