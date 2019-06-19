Зеленский кое-что пообещал инвесторам, опасающимся дефолта

19.06.2019 15:09

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантирует немецким бизнесменам независимость инвестиций и отсутствие давления правоохранителей.

Об этом в пресс-службе Президента Украины, передает Голос.

Об этом шла речь на встрече Зеленского с представителями крупного и среднего бизнеса Германии сегодня в Берлине. На мероприятии присутствовали представители компаний, совокупный портфель которых составляет 220 млрд евро. «Это больше двух ВВП Украины, и это примерно 450 тысяч рабочих мест», - сообщил президент Немецко-украинской промышленно-торговой палаты Андреас Лир.

Бизнесмены заявили, что надеются на развитие сотрудничества, но для этого требуется улучшение инвестиционного климата и адаптация европейских стандартов в Украине.

«Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают», - подчеркнул Президент Украины.

Глава государства отметил важность устранения давления правоохранительных органов на предпринимателей, потому что без этого невозможно развивать экономику Украины.

«Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что на вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной», - добавил Зеленский. По его словам, в планах - обеспечение независимости судов и правоохранительных органов, создание «электронной таможни» и борьба с контрабандой.

«У нас очень большой пакет инноваций. Это наш проект «Государство в смартфоне», который обеспечит уменьшение бюрократического давления на людей. Именно Администрация президента восстанавливает Инвестиционный совет. Мы хотели бы проводить его заседания дважды в год. И приглашаем вас, ведь чем больше будет в этом совете иностранного бизнеса, то прозрачнее он будет», - отметил президент. Глава государства также напомнил, что Украина сотрудничает с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

«Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как Президент я не буду влиять на суд или банковскую систему», - подчеркнул Зеленский.

Участники встречи подробно обсудили сотрудничество с предприятиями в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая, строительная, автомобильная промышленность и др. Президент отметил необходимость локализации бизнеса для создания рабочих мест и пообещал помочь с решением запущенных бюрократических проблем. Также обсудили экспортные возможности Украины и изменения в законодательство, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

Напомним, в Международном валютном фонде выразили уверенность в способности Украины погасить долги по кредитам прошлых лет. Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Источник: https://from-ua.com