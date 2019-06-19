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Зеленский назвал сроки переговоров в нормандском формате

19.06.2019 21:17
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Зеленский назвал сроки переговоров в нормандском формате

Обсуждение даты начала нормандских переговоров (по урегулированию ситуации на Донбассе) ведется уже долгое время, но Зеленский заявил, что они будут назначены на июль.

"По поводу возвращения к нормандскому формату... Мы обсуждали даты... Говорилось о том, чтобы проводить переговоры после парламентских выборов в Украине. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча (в нормандском формате, - ред.) запланирована уже в июле. Верим в победу и завершение войны",

- заявил Зеленский. 

Для некоторых было важно, чтоб переговоры произошли после парламентских выборов, но Зеленский настаивал на их срочности.

Ангела Меркель сообщила, что Германия окажет приложит все свои усилия на встрече в «нормандском формате».

"Мы проведем встречу советников и дальше посмотрим, как действовать дальше. Германия в любом случае готова здесь приложить все свои силы. Я рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках "минского процесса" сейчас снова работает более решительно",

- добавила она.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, переговоры, нормандский формат, Зеленский
 
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