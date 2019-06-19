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Зеленский рассказал, какие вопросы поднимет при встрече с Путиным
19.06.2019 09:00
Когда состоится встреча с Путиным, Зеленский намерен поднять вопрос о Крыме и Донбассе, и высказать свое мнение по этому поводу. Эти территории – часть Украины.
"Крым − это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины",
− заявил Зеленский.
Касательно санкций, Зеленский считает, что их следует предпринимать до тех пор, пока не восстановится целостность Украины.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Зеленский
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