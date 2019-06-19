Зеленский рассказал, какие вопросы поднимет при встрече с Путиным

19.06.2019 09:00

Когда состоится встреча с Путиным, Зеленский намерен поднять вопрос о Крыме и Донбассе, и высказать свое мнение по этому поводу. Эти территории – часть Украины.

"Крым − это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины",

− заявил Зеленский.

Касательно санкций, Зеленский считает, что их следует предпринимать до тех пор, пока не восстановится целостность Украины.

Источник: http://kr24.com.ua