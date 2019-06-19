Зеленский вносит нашумевший законопроект в Раду: «ответят за все»

19.06.2019 10:45

Президент внесет законопроект в Верховную Раду уже в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Раду законопроект об уголовной ответственности за «кнопкодавство».

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, пишет Цензор.НЕТ.

Известно, что об этом Руслан Стефанчук сказал журналистам после Согласительного совета в ВР:

«Мы внесем законопроект об уголовной ответственности за «кнопкодавство» и ответственность за депутатский прогул. Сейчас эти документы редактируются и я надеюсь, что они будут внесены в ВР».

Руслан Стефанчук также сообщил, что надеется — законопроекты будут внесены в Раду уже на этой неделе.

Напомним, дата досрочных выборов в Верховную Раду зависит от того, кто больше заплатит.

Об этом в видео-интервью Politeka рассказал народный депутат и экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

По его словам, учитывая колоссальный рост рейтинга партии Владимира Зеленского досрочные выборы становятся невыгодными даже Петру Порошенко. А это, к сожалению, сильный фактор, так как в Конституционном суде все еще осталось много людей бывшего президента, которых Порошенко не уволил еще со времен Виктора Януковича.

«Кроме этого, сейчас Андрей Парубий предоставил список членов коалиции и они апеллируют к прошлому решению Конституционного суда, что коалиция может состоять не только из членов фракции, но и из отдельных депутатов.

Источник: https://politeka.net