Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский вносит нашумевший законопроект в Раду: «ответят за все»

19.06.2019 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский вносит нашумевший законопроект в Раду: «ответят за все»

Президент внесет законопроект в Верховную Раду уже в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Раду законопроект об уголовной ответственности за «кнопкодавство».

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, пишет Цензор.НЕТ.

Известно, что об этом Руслан Стефанчук сказал журналистам после Согласительного совета в ВР:

«Мы внесем законопроект об уголовной ответственности за «кнопкодавство» и ответственность за депутатский прогул. Сейчас эти документы редактируются и я надеюсь, что они будут внесены в ВР».

Руслан Стефанчук также сообщил, что надеется — законопроекты будут внесены в Раду уже на этой неделе.

Напомним, дата досрочных выборов в Верховную Раду зависит от того, кто больше заплатит.

Об этом в видео-интервью Politeka рассказал народный депутат и экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

По его словам, учитывая колоссальный рост рейтинга партии Владимира Зеленского досрочные выборы становятся невыгодными даже Петру Порошенко. А это, к сожалению, сильный фактор, так как в Конституционном суде все еще осталось много людей бывшего президента, которых Порошенко не уволил еще со времен Виктора Януковича.

«Кроме этого, сейчас Андрей Парубий предоставил список членов коалиции и они апеллируют к прошлому решению Конституционного суда, что коалиция может состоять не только из членов фракции, но и из отдельных депутатов.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх