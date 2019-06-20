ЦИК завершает сегодня регистрацию кандидатов

20.06.2019 12:46

Сегодня, 20 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершает прием документов для регистрации кандидатов на предстоящие парламентские выборы. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Также сообщается, что до 8 июля партии смогут обращаться в комиссей с просьбой отменить регистрацию.

По состоянию на 19 июня, ЦИК зарегистрировал 839 кандидатов, которые включены в избирательные списки 5 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе. В одномандатных избирательных округах зарегистрирован 761 кандидат.

Источник: https://donpress.com