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Форма получения пенсии для некоторых украинцев будет изменена
По итогам заседании 19 июня, Кабинет министров представил «Ощадбанку» право доставлять пенсию некоторым категориям граждан на дом.
Этот пилотный проект инициировали в Пенсионном фонде, аргументируя, что некоторые категории граждан, пенсии которым начисляются на счета в государственном банке, также имеют право на адресную доставку выплат.
Новшество касается пенсионеров старше 80 лет, о тех, кто требует постоянного ухода, о людях с инвалидностью I группы.
«Пилот» заработает не на всей территории Украины, а только в ряде областей. Фонд еще работает над списком. Судьбу проекта в дальнейшем решит правительство, после изучения результатов проекта. Профильное ведомство должно отчитаться до 1 января 2020 года.
Документом прямо не предусматривается привлечение штатных сотрудников «Ощадбанка» для доставки выплат на дом. Использовать для этих целей планируют сторонних подрядчиков, почтовых операторов. Финучреждение вправе использовать для этого не только «Укрпочту». В документе указан ключевой фактор - проведение отбора службы доставки на открытом конкурсе.
ПФУ возьмет на себя компенсацию расходов на такую доставку по базовой ставке (1,56% от суммы пенсии в сельской местности, и 0,79% в городах). «Ощадбанк» также может оплачивать в этих пределах услуги подрядчика.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, выплаты
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