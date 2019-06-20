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Команда президента показала «фильм» о процессе реконструкции АП
Представители команды президента Украины Владимира Зеленского показали ролик, в котором речь идет о переезде и реорганизации Администрации президента. Как передает replyua.net, видео соответствующего содержания появилось на канале Зе!Президент в Youtube.
«В первую очередь, что мы делаем, это уходим от названия «администрация» и переходим на более современное, более европейское – «Офис главы государства», «Офис президента». Мы хотим превратить Администрацию президента из органа, который занимался кураторством над различными государственными институтами, был параллельно Кабинету министров, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента», - пояснил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на видео.
Между тем, Зеленский сказал, что подписал документ, предусматривающий уменьшение количества работников в Администрации президента. «Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации - вы увидите, будет меньше людей», - сказал он.
Теги: Донбасс, президент, Администрация президента, Зеленский
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