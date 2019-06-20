Люди покидают квартиры в Днепре, жить не возможно: «из розеток хлынула черная вода»

20.06.2019 07:21

В Днепре люди покидают свои квартиры, сейчас жить в них невозможно

В многоэтажке на проспекте Слобожанском в Днепре затопило два этажа. Лопнула батарея, из розеток потекла черная вода, а паркет взялся волнами. Жители уверены, коммунальщики не закрыли задвижки в подвале и во время испытательных работ теплосети трубы не выдержали давления, пишет 34 канал.

Испорчены паркет, мебель и одежда. Такие последствия потопа в квартире Ларисы Карабициной. Женщина рассказывает: внук играл в соседней комнате, когда лопнула батарея. Обломки разлетелись едва ли не по всей квартире. А из трубы полилась черная вода.

«Полностью была затоплена вся квартира, вода перелилась в подъезд. Это было где-то сантиметров 10 воды, была полностью покрыта квартира, — рассказывает женщина. — Мы сейчас вынуждены отсюда просто съехать. Передвигаться по квартире невозможно, ремонт нужно делать, батареи нужно менять, цены сейчас очень высокие».

Такая же ситуация и у соседки снизу. Вера Епишева в прошлом году сделала ремонт в квартире. Когда увидела, что из розеток и люстр вытекает вода, ужаснулась. Чтобы спасти мебель, самостоятельно вынесла 40 ведер.

«Теплосеть дала давление, промывали теплосеть полностью снаружи. И у нас не закрыли задвижки, и это все давление воды пошло к нам, и все это заливало у нас — полностью все потолки, стены, со всех резеток, со всех люстр», — рассказывает Вера Михайловна.

В теплосети объясняют: такие испытания проводят ежегодно и письменно предупреждают об этом жилсервис.

«У нас есть письменное уведомление балансосодержателя, что дом готов к гидравлическим испытаниям. Как уже объясняет балансосодержатель, задвижки были закрыты», — говорит заместитель директора КП «Теплоэнерго» Владимир Билан.

Жители написали заявление в жилсервис. Однако там уверяют: засовы закрыли вовремя. Более того, ключи от подвала есть только у жителей. Поэтому любой мог их открутить.

«По состоянию на 14 мая засовы в этом доме были закрыты, — говорит начальник участка Олег Золотаревский. — Вход в подвальное помещение есть из двух подъездов. Возможно, кто-то проводил ремонтные работы в системе отопления и открыл задвижки на входе, заполнил стояк и не закрыл задвижки».

Единственный способ возместить убытки — через суд. Лариса уже подсчитала, что ремонт квартиры обойдется в 40 000 гривен. А расходы на оценщиков и адвокатов — еще дороже.

Источник: https://dnepr.politeka.net