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На Соборе проведенном Филаретом отвергли Томос и восстановили УПЦ

20.06.2019 17:30
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На Соборе проведенном Филаретом отвергли Томос и восстановили УПЦ

В Киеве на собрании бывшей УПЦ Киевского патриархата, состоявшемся по инициативе Почетного патриарха Филарета, отвергли Томос о Единой украинской церкви.

Отметим, что Собор проводят во Владимирском храме, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.

На мероприятие из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). Согласно списку участников собора, на него также прибудет епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку).

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Филарет, собор, УПЦ, Томос
 
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