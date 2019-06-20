На Соборе проведенном Филаретом отвергли Томос и восстановили УПЦ

20.06.2019 17:30

В Киеве на собрании бывшей УПЦ Киевского патриархата, состоявшемся по инициативе Почетного патриарха Филарета, отвергли Томос о Единой украинской церкви.

Отметим, что Собор проводят во Владимирском храме, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.

На мероприятие из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). Согласно списку участников собора, на него также прибудет епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку).

Источник: https://from-ua.com