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Назван кандидат с самыми высокими шансами стать премьер-министром
Результаты последних соцопросов свидетельствует о том, что Юрий Бойко, Игорь Смешко и Юлия Тимошенко являются основными кандидатами на должность главы правительства. Однако это совершенно не означает, что украинские избиратели хотят видеть в должности премьер-министра именно этих политиков.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Украина.ру, такое мнение прозвучало от политолога Ростислава Ищенко.
Более того, он подчеркнул, что украинцы могут мечтать о чём угодно, однако премьер-министра будут выбирать не они, a коалиция, сформированная после парламентских выборов. Политолог отмечает, что в списке появился Игорь Смешко, это выглядит очень странно, поскольку у него настолько низкий рейтинг, что он не сможет попасть в Верховную Раду.
«В Бойко, в Тимошенко или даже в Виктора Медведчука я могу поверить. В какого-нибудь Александра Вилкула вполне могу поверить. Даже в Анатолия Гриценко. Это люди, которые в правительстве работали и сейчас достаточно политически активны», - заявил Ищенко.
Также политолог добавил, что Смешко не был серьезной фигурой на политической арене Украины и не запомнился ничем, за исключением отравления Ющенко на даче его заместителя. На президентских выборах Смешко удалось получить 6%, но не факт, что эти проценты сохранятся на выборах в Верховную Раду.
Теги: Донбасс, премьер-министр, выборы, кандидат, Верховная Рада
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