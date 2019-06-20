Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Ощадбанк» будет доставлять пенсии на дом: В Украине одобрили пилотный проект

20.06.2019 09:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Ощадбанк» будет доставлять пенсии на дом: В Украине одобрили пилотный проект

Кабинет мистров Украины одобрил пилотный проект по доставке «Ощадбанком» пенсий на дом. Получать пенсию дома будут люди, достигшие 80 лет, которые живут в населенных пунктах, где нет учреждения банка, а также люди с инвалидностью, передает «112 Украина».

Так, доставлять пенсии на дом будут некоторым группам лиц, в частности, людям с первой группой инвалидности. Также, воспользоваться данной услугой смогут те, кто по заключению доктора не способны себя обслужить, или люди, достигшие 80 лет, которые живут в населенных пунктах, где нет учреждений банка. 

Кроме того, для реализации этого проекта «Ощадбанк» сможет привлекать операторов почтовой связи. Расходы на доставку пенсий будут компенсировать территориальные органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Также, до 1 января 2020 года Пенсионный фонд должен подать отчет о реализации проекта. 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Ощадбанк, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх