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Отец Екатерины Гандзюк хочет встретиться с Владимиром Зеленским без телекамер
Виктор Гандзюк опубликовал на своей странице в «Фейсбук» публичное обращение к Владимиру Зеленскому с предложением встретиться без телекамер. При этом отец убитой активистки подчеркнул, что ситуация с расследованием его дочери, по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко, так и не изменилась, сообщает replyua.net.
Виктор Гандзюк выложил в соцсети открытое письмо к Владимиру Зеленскому, в котором подчеркнул, что статьи обвиняемым по делу об убийстве его дочери были изменены по прихоти прокуроров. При этом приговор, вынесенный судьями исполнителям этого преступления, просто смешной - такие сроки дают за кражу велосипеда. Организаторы убийства Кати сегодня находятся за пределами страны, однако этих людей до сих пор никто так и не объявил в международный розыск.
По мнению Гандзюка, в расследовании убийства его дочери не хватает только политической воли. У нынешнего президента сегодня действительно множество приоритетов, однако отсутствие у Зеленского четкой позиции по данному преступлению настораживает. Гандзюк предложил главе государства встретиться без телекамер и журналистов, не для пиара. Также он напомнил, что когда Зеленский был еще кандидатом в президенты, то требовал от Порошенко наказать убийц Кати. Однако эти люди до сих пор так и не понесли заслуженного наказания. Читайте также: Политолог рассказал о хитрой стратегии команды Зеленского.
Теги: Донбасс, встреча, Зеленский
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