Перерасчет пенсии в июле: в ПФУ раскрыли детали

20.06.2019 21:38

Основанием для изменения размера выплаты пенсий является изменение прожиточного минимума, сообщает пресс-центр Луганской областной военно-гражданской администрации.

В связи с тем, что в июле этого текущего года он составит 2007 гривен и для лиц, утративших трудоспособность – 1564 гривен будет проведен перерасчет пенсии.

Изменения прожиточного минимума повлияют на минимальные пенсии по возрасту для неработающих граждан, минимальные пенсионные выплаты инвалидам войны и участникам боевых действий, минимальные пенсионные выплата инвалидам ЧАЭС, минимальные пенсии шахтерам, минимальные пенсии военных пенсионеров, пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Также это отразиться на повышении ветеранам войны и членам их семей, повышении жертвам нацистских преследований, надбавке донорам. Государственная социальная помощь на уход инвалидам войны будет увеличена.

Пересчет будет проводиться автоматически и в органы Пенсионного фонда Украины обращаться не нужно.

Перерасчет пенсии коснется тех пенсионеров, которые имеют полный стаж. Для женщин – это 30 лет, а для мужчин – 35 лет.

Полный стаж имеют также те пенсионеры, которым пенсия до назначена 1 октября 2011 года. Для женщин эти нормы соответствуют 20 годам, а мужчины – 25 годам.

В июле минимальный размер пенсии увеличится до 1564 гривен. Средний размер пенсии составит после перерасчета 3574,79 гривен.

Источник: https://from-ua.com