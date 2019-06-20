Сегодня начался скандальный собор Филарета: стали известны первые подробности и имена участников

20.06.2019 13:00

В украинской столице сегодня по инициативе почетного патриарха Филарета проходит собрание части иерархов, священников и прихожан бывшей УПЦ Киевского патриархата.

Как передает replyua.net со ссылкой на BBC News Украина, местом проведения собора является Владимирский храм, чей настоятель протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета. Есть на мероприятии и представители из России – это митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). В соответствии со списком участников собора, на него также прибудет епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку).



Следует отметить, что в России и Молдове существуют несколько православных приходов, которые принадлежали УПЦ КП, их управляющими являются именно эти иерархи. Кроме того, на собор приглашены настоятели некоторых монастырей: Свято-Феодосиевский архимандрит Макарий (Папиш), Свято-Николаевский (в Богуславе) архимандрит Арсений (Пожарный).



Согласно информации издания, архимандрит Макарий отказался идти на собор.