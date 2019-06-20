- Олег Ляшко пришел на работу в Раду со своей собакой22:36
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу21:23
- Версия о самоубийстве в расследовании смерти Тымчука не окончательна — прокуратура19:57
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО18:20
- Коломойский дерзко ответил Зеленскому на громкое предложение по Донбассу - план президента срывается18:09
- «Дадим адекватный ответ»: в Минобороны пригрозили путинским боевикам на Донбассе17:25
- Зеленский решил искоренить «кнопкодавство» в Раде17:00
- Украинцев предупредили о проблемах с важным продуктом15:17
- Пограничники не пустили в Украину "фанатов ДНР" из Ирландии15:00
Сегодня начался скандальный собор Филарета: стали известны первые подробности и имена участников
В украинской столице сегодня по инициативе почетного патриарха Филарета проходит собрание части иерархов, священников и прихожан бывшей УПЦ Киевского патриархата.
Как передает replyua.net со ссылкой на BBC News Украина, местом проведения собора является Владимирский храм, чей настоятель протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета. Есть на мероприятии и представители из России – это митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). В соответствии со списком участников собора, на него также прибудет епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку).
Следует отметить, что в России и Молдове существуют несколько православных приходов, которые принадлежали УПЦ КП, их управляющими являются именно эти иерархи. Кроме того, на собор приглашены настоятели некоторых монастырей: Свято-Феодосиевский архимандрит Макарий (Папиш), Свято-Николаевский (в Богуславе) архимандрит Арсений (Пожарный).
Согласно информации издания, архимандрит Макарий отказался идти на собор.
Теги: Донбасс, религия, скандал, Филарет, собор
- В Украине разгорается скандал из-за грантов от США
- Между Украиной и США назревает скандал из-за оружия
- Коррупция в Украине, скандал с "желтой карточкой Порошенко" и объяснения журналиста
- Трамп посетит центры трех мировых религий
- США начали давление на ЕС из-за скандального проекта Кремля
- Жертвой украинского скандалиста-журналиста стал голливудский идол (ВИДЕО)
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина20:15
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО18:20
- "За одного погибшего забираем троих", - ВСУ уничтожили блиндаж с боевиками на Луганщине. ВИДЕО15:57
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
- В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"12:57
- В Мариуполе корректировщик обстрела "Восточного" осужден на 9 лет тюрьмы12:32
- В Донецке открывается гипермаркет одежды. Обещают в подарок телевизор11:21
- В Донецке отменяют комендантский час10:58
- Олег Ляшко пришел на работу в Раду со своей собакой22:36
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу21:23
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина20:15
- Версия о самоубийстве в расследовании смерти Тымчука не окончательна — прокуратура19:57
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
- В Кремле не знают, что делать с Донбассом, а Путина все достало14:21
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- «Трэш уйдет в историю»: Зеленский намерен декоммунизировать украинские законы
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк
- Коломойский дерзко ответил Зеленскому на громкое предложение по Донбассу - план президента срывается