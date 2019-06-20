СМИ узнали о жутком состоянии Тымчука перед смертью: никто не думал, что с ним происходит такое

20.06.2019 14:00

В Интернете опубликованы новые подробности смерти нардепа Дмитрия Тымчука, обнаруженного мертвым накануне в собственной квартире.

Издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Тымчук накануне гибели находился в депрессивном состоянии.

Гражданская супруга Тымчука рассказала, что он не спал с 4:00 утра.

Она отметила, что в последнее время депутат выглядел угнетенным и злоупотреблял алкогольными напитками.

В день гибели он долго ходил по квартире с пистолетом в руках.

Источник также рассказал, что депутата охватило пессимистическое состояние, напоминающее депрессию. О нем он открыто рассказывал сам.



Источник: www.dialog.ua