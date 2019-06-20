Судьба Верховной Рады решена: Конституционный суд вынес вердикт по указу Зеленского

20.06.2019 20:16

Конституционный суд принял окончательное решение по указу Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов

Закрытое рассмотрение скандального вопроса состоялось во вторник, 18 июня. По итогам заседания Конституционный суд Украины признал указ Зеленского о роспуске Верховной Рады конституционным.

В ходе своего выступления на первом заседании по этому вопросу в КСУ 11 июня Владимир Зеленский выразил уверенность, что суд примет справедливое решение, за которое «не будет стыдно ни перед своим народом, ни перед своими детьми»

«Не мне вам рассказывать, что такое буква и дух закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады Украины соответствует обеим этим критериям», – заявил он.

Президент отметил, что соответствие духу закона показывает то, что «народ Украины аплодирует решению о роспуске парламента».

По его словам, люди уверены, что оспаривание указа в КСУ – это всего лишь попытка депутатов на несколько месяцев удержаться «в своих креслах, за неприкосновенность и возможность обогащения».

Отметим, что проверить конституционность указа Зеленского о прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов потребовали ранее 62 народных депутата. Они считали, что указ президента не содержит надлежащего обоснования оснований для досрочного роспуска Рады. В связи с этим нардепы подали ходатайство в КСУ.

В свою очередь, в Конституционном суде признали конституционное производство этого дела неотложным. Для участия в заседании по этому делу пригласили представителей 62 нардепов, Владимира Зеленского и представителя парламента.

Зеленский принял это приглашение и решил лично присутствовать на заседании КСУ 11 июня.

Кроме этого, сегодня продолжалось рассмотрение дела по конституционному представлению 45 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции постановления Кабинета Министров «Некоторые вопросы совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими» от 7 июня 2017 года №413 (закрытая часть пленарного заседания).

Источник: https://politeka.net