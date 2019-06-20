«Трэш уйдет в историю»: Зеленский намерен декоммунизировать украинские законы

20.06.2019 21:13

Декоммунизация регулирования станет одним из приоритетов на ближайшие 5 лет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве 20 июня.

В качестве примера президент зачитал часть Жилищного кодекса Украины:

«Если вы не против, процитирую вам еще один кодекс: „В результате победы Великой октябрьской социалистической революции в нашей стране были созданы необходимые предпосылки для решения одной из важнейших социальных проблем — удовлетворение потребности трудящихся в жилье… воплощая в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества,.советское государство последовательно реализует разработанную Коммунистической партией программу жилищного строительства“. Как вам?».

Президент подчеркнул, что этот закон, регулирующий жилищные отношения, по сей день действует в Украине. Извинившись, Зеленский сказал, что это «трэш», который должен уйти в прошлое.

«Я верю в украинцев и его способность свободно принимать правильные современные решения. Поэтому декоммунизация регулирования и либерализация экономики будет нашим приоритетом эти 5 лет», — сказал он.

Источник: https://donpress.com