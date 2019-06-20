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Убийство? В полиции выяснили загадочные детали гибели Тымчука
Стало известно о пропаже ювелирных изделий в квартире, где погиб нардеп Дмитрий Тымчук.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает Апостроф.
"В ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшему народному депутату, заявило о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий. В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Как известно, известный журналист был найден мертвым в своем доме. По предварительной версии, он чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе ранение. Известно также, что Тымчук в момент ЧП находился в квартире не сам. Сейчас правоохранители опрашивают женщину, которая находилась с ним. В полиции уточнили, что Тымчук был правша, поэтому, рассматривается версия о суициде.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, убийство, полиция, гибель, Дмитрий Тымчук
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