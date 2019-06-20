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Украина наконец-то начала движение в НАТО: «первый шаг сделан»
В Украине сложился общегосударственный прозападный компромисс
Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политический эксперт Александр Солонтай.
По его словам, США безусловно ставят себе цель помощь Украине и балтийским странам в сдерживании российской угрозы. Интересно, что в Украине абсолютно все политические силы также ориентированы на сотрудничество с США и ЕС, даже оппозиционные пророссийские организации.
«По большому счету, в Америке сформировался всеукраинский компромисс, а в Украине растет проамериканский. Мы видим, что все больше украинцев начинают отходить от советской темы о том, что США — это враг.
Все больше украинцев интересуются НАТО и знают, что это блок, который защищает своих участников. И что Украине очень полезно обмениваться с НАТО военными стандартами и оружием, так как это усиливает вероятность принести мир в страну», — говорит Солонтай.
Также эксперт отметил, что такое изменение курса украинцев в сторону НАТО обусловлена пережитыми посягательствами на собственную безопасность. Однако, украинские граждане сами себе подорвали защиту — кто-то безразличием, кто недостаточным лоббированием вступления в НАТО.
Напомним, недавно у Владимира Зеленского высказались об Украине и ее интеграции в Североатлантический альянс. Об этом заявил Дмитрий Разумков.
«Если мы говорим об интеграции в Североатлантический альянс — да, это действительно важно и, к сожалению, или к счастью, другой альтернативы движения Украины в этом направлении нет», — отметил он.
В то же время Разумков уточнил, что украинцы «уже давно сделали свой цивилизационный выбор». «Он был подтвержден в 2014 году, гибелью людей на Майдане во время Революции Достоинства, он подтверждается тем, что украинская армия отстаивает наш суверенитет на Востоке страны, но это еще тяжелый путь, который нам предстоит пройти», — подчеркнул он.
Также президент Владимир Зеленский заверил, что Украина будет сотрудничать с НАТО, в частности, для обеспечения безопасности мореплавания в Черном и Азовском морях.
Об этом глава государства рассказал в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО
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