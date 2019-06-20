Уровень доверия к «Слуге народа» продолжает расти

20.06.2019 11:30

Украинские граждане продолжают демонстрировать всё больший уровень доверия к политической силе «Слуга народа», создателем и идеологом которой является действующий президент нашей страны Владимир Зеленский. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Ukraine Elections.



О данной тенденции поведали представители Центра «Социальный мониторинг», а также Украинского института социальных исследований. Специалистами был проведён опрос, который длился с 8 по 14 июня текущего года. В частности, сбор информации приобрёл форму личного интервью. Рассказать о собственной позиции в отношении вышеуказанного вопроса согласились 1 тысяча респондентов. Как показали полученные результаты, на сегодняшний день за политическую силу «Слуга народа» планируют отдать свои голоса 47,5% электората.



К слову, две недели назад сотрудники «Социального мониторинга» и Украинского института социальных исследований обнародовали результаты предыдущего социологического исследования, которые дали понять, что партии во главе с Дмитрием Разумковым симпатизируют 40,9% украинских граждан. Конечно, эта цифра существенно ниже той, которую мы видим на данный момент. Но в любом случае «Слуга народа» является абсолютным лидером парламентского рейтинга.