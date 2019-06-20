Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине будет проведена налоговая амнистия – Зеленский

20.06.2019 19:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине будет проведена налоговая амнистия – Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский анонсировал налоговую амнистию для бизнеса в Украине. Он заявил об этом в четверг, 20 июня в ходе переговоров с предпринимателями нашей страны, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РБК-Украина.

Гарант Конституции Украины отметил, что украинский бизнес достаточно часто выводил деньги из страны из-за коррупционного давления. Президент Украины заявил: «Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, но это не ваш конкурент. Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях. Мы прекрасно понимаем, что украинский бизнес выводил деньги из страны не от хорошей жизни, а из-за коррупционного давления и нормального желания защитить собственные активы». 

Также он отметил, что отношение бизнеса с силовыми структурами также тема достаточно чувствительная. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что в стране будет проведена декоммерциализация Службы безопасности Украины и демилитаризация налоговой службы. «Отношение бизнеса с силовиками – это отдельная тема. Мы начнем с декоммерциализации СБУ, чем уже сейчас занимается Иван Баканов. А после формирования состава Рады, мы предложим безотлагательно лишить Службу безопасности Украины несвойственных ей функций», - заявил Владимир Александрович.



Теги: Донбасс, амнистия, налоги, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх