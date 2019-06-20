В Украине ожидаются грозы и град

20.06.2019 15:51

20 июня погода в Украине существенно ухудшится. Синоптики даже объявили штормовое предупреждение. Такое сообщение сделала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что 20 июня в западных областях днем ожидается гроза, а в отдельных районах – шквалы до 15-20 м/с и град.



Следует напомнить, что, согласно данным синоптиков, погода на территории Украины будет оставаться засушливой, дожди с грозами ожидаются исключительно в западных областях. Днем температура воздуха будет подниматься до +34 градусов. Например, в столице Украины 20 июня будет солнечно и без осадков, а температура воздуха будет подниматься до +30-+32 градуса.



Синоптик Наталья Диденко сообщала, что жара в Украине к концу недели только усилится. Температура будет выше 30 градусов. Она предупредила, что особенно пострадают от жары восточные области и южная часть Украины.

Источник: https://zi.ua