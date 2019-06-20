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Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
Шелковица — очень полезная и вкусная ягода. Однако стоит помнить, что есть ряд противопоказаний к ее употреблению.
Противопоказания к употреблению шелковицы:
большое количество ягод в жару может повысить давление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
при диабете также стоит есть шелковицу в небольших количествах;
может вызвать диарею;
индивидуальная непереносимость.
Современные фитотерапевты рекомендуют настой листьев шелковицы при авитаминозах и как средство для укрепления здоровья. Особый интерес, как с лечебной, так и с гастрономической точки зрения, представляют плоды шелковицы. Они богаты сахарами (глюкоза, фруктоза), витаминами группы В(в том числе В3, или РР), аскорбиновой кислотой, витамином К. В них также обнаружены в достаточно большом количестве эфирные масла, пектиновые и дубильные вещества.
Тутовник в сравнении с другими ягодами содержит много калия, кальция, фосфора, потому не подлежит сомнению польза шелковицы в период интенсивной умственной нагрузки. Средняя калорийность ста граммов шелковицы составляет 43 ккал. При употреблении в больших количествах ягод чёрной шелковицы благотворно влияет на людей, больных пороком сердца и миокардиодистрофией. Употребление ягод по 300 г четыре раза в день в течение месяца помогает при лечении и способствует устранению симптомов.
Медики советуют обратить внимание на шелковицу тем, кто страдает малокровием, диабетом и кожными заболеваниями. Она полезна как потогонное и противопаразитное средство. Во время беременности следует кушать не более 200 – 300 г в день.Можно использовать только свежие, хорошо промытые плоды (нельзя есть вчерашние ягоды, даже если они стояли в холодильнике).
Если у женщины нет склонности к аллергии, то ягода насытит организм большим количеством полезных веществ. Сок из шелковицы обладает широким спектром действия и очень полезен для организма. Но он очень быстро портится, поэтому удобнее в лечебных целях использовать сироп (предназначен для более длительного хранения, в холодильнике может простоять несколько месяцев).
Секрет приготовления прост: шелковичный сок уваривают до тех пор, пока он не загустеет до консистенции кефира, вследствие чего он теряет треть своего первоначального объема. Получившийся сироп очень вкусный и максимально сохраняет все полезные свойства свежих плодов.
Теги: Донбасс, здоровье, польза, вред, шелковица
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