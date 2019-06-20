Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»

20.06.2019 14:15

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и его команда возмутили украинцев неожиданным предложением для Владимира Зеленского

Накануне глава государства обратился к Кабмину с документом о назначении пятерых губернаторов, которых он выбрал сам. На заседании министры рассмотрели инициативу, но отклонили её. А вице-премьер Павел Розенко и вовсе отличился масштабным нововведением.

Чиновник предложил Администрации президента публично выбрать новых губернаторов при помощи конкурса. Согласно его инициативе, кандидатуры смогут подавать все желающие. Их должны обсудить с украинцами в онлайн-режиме. И Владимир Гройсман с ним согласился: «Лайв, так лайв», — заявил премьер.

Пользователи социальных сетей разгневались из-за того, как Кабинет министров вставляет палки в колеса Владимиру Зеленскому, который пытается обновить региональное правительство. Некоторые считают, что президенту стоит наказать упрямых чиновников (особенно киевских во главе с мэром Виталием Кличко), а для этого реализовать жесткую народную инициативу:

«И это предложение — камера в тюрьме! Всех шавок пороха за решетку. Кличко тем более, и сволочь уже максимум из столицы вытягивает»; «Ждем когда Зе распустит мэрию Киева! Нужна смена власти, а коррупционеров как Кличко на 10-15 лет за решетку»; «Предложение повесить Гройсмана на Крещатике. Мы согласны»; «Когда уже наконец дойдет очередь до Гройсмана? Народ ждет!».

Впрочем, некоторые придумали другое наказание для Владимира Гройсмана и его шайки чиновников. Мало кто проявил к ним снисхождение. Самым гуманным оказалась простая отставка из Кабмина. Но многие уверены, что команде президента нужно ударить министров по самому больному, по кошельку:

«Гнать надо в шею! Ни шагу назад! А можно не в шею? Коленом под зад!»; «А Реву можно освободить от занимаемой должности и назначить пенсию 1456 гр., и ни копейки больше пожизненно, без пересчета, а еще лучше пусть его дети ухаживают»; «Да верно. Чтоб он жил на одну пенсию … Чтобы такое сделать для пенсионеров».

Источник: https://politeka.net