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Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме для учеников
20.06.2019 20:00
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента Леонида Кучмы от 12 июня 1996 года об обязательном ношении школьной формы для учеников средних учебных заведений.
Об этом сообщается на сайте президента.
Зеленский подписал указы № 418/2019 и № 419/2019, согласно которым ряд указов его предшественников признаны утратившими силу.
«Признать утратившими силу: Указ президента Украины 12 июня 1996 года № 417 «О школьной форме для учеников средних учреждений образования», — говорится в указе президента.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, указ, отмена, школьная форма, Зеленский
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