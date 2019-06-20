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Зеленский заявил о намерении «переехать»
Администрация президента переедет.
Президент Владимир Зеленский планирует со временем переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей. Об этом он сказал в среду, 19 июня, во время неформальной встречи с журналистами в АП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На вопрос, точно ли будет переезд, Зеленский ответил: «Я этого (переезда) хочу. Главная для меня сейчас проблема – это сроки. Потому что строить с самого начала – это невозможно. Здесь нельзя находиться, я двинусь умом».
На замечание, что бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил, что надо три года, чтобы «с нуля» построить новое здание, президент отрезал: «Я знаю. Гелетей у нас уже не работает».
«Я не знаю, насколько с нуля – это вопрос к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания», – отметил Зеленский.
«Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему – нормальную схему, а не теневую какую – чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду», – добавил он.
«А вы увидите. Есть идея, все уже даже нарисовано. Очень крутая у нас идея, что потом делать с Банковой», – сказал глава государства.
На вопрос, будет ли это музей, Зеленский ответил утвердительно: «Да, большой художественный музей».
«Есть очень много картин, которых люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?», – сказал он.
На вопрос, передаст ли он сам что-то музею, президент ответил: «Ничего у меня нет. Я зашел, поработал…».
Когда спросили, сколько сотрудников он оставит в Администрации, ведь сейчас работает 420 человек, Зеленский ответил: «Ох, вы забегаете наперед… Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации – вы увидите, будет меньше людей».
Теги: Донбасс, президент, переезд, Администрация президента, Зеленский
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