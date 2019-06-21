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Американцы выделили 700 млн долларов финансовой помощи Украине

21.06.2019 14:09
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Американцы выделили 700 млн долларов финансовой помощи Украине

В Соединенных Штатах палата представителей Конгресса одобрила несколько законопроектов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для финансовой помощи Украине.
Об этом сообщает посольство Украины в США.
По информации украинского диппредставительства, речь идет о законопроектах о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год.
«Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определена объемом 445,7 млн долларов. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования для предоставления нашему государству помощи побезопасности по программе «Международное военное финансирование», — говорится в сообщении.



Теги: США, Донбасс, помощь, финансирование, конгресс
 
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