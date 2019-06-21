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«Дадим адекватный ответ»: в Минобороны пригрозили путинским боевикам на Донбассе
В то время, пока пророссийские террористы на Донбассе активно усиливают свои позиции на неподконтрольных территориях, министр обороны нашей страны Степан Полторак четко заявил, что украинские Вооруженные силы будут адекватно отвечать врагу на обстрелы ответным огнем. Как передает replyua.net, об этом он сказал в интервью журналистам в Харькове, комментируя предложение представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы не отрывать огонь. По его словам, ВСУ первыми не открывают огонь и строго придерживаются договоренностей в Минске.
«Вооруженные силы никогда не нарушали Минские соглашения, но в то же время, тогда, когда есть угроза жизни наших военных или угроза потерять наши позиции, мы будем отвечать адекватно и ни клочка своей земли точно не отдадим. Мы на огонь врага отвечали, отвечаем и будем отвечать», – сказал Полторак.
Напомним, что 20 июня пророссийские боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных, из которых пять раз – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм. Кроме того, они вели огонь из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные дали оккупанту достойный ответ.
Теги: Донбасс, Министерство обороны, ответ, боевики
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