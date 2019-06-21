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Олег Ляшко пришел на работу в Раду со своей собакой

21.06.2019 22:36
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Олег Ляшко пришел на работу в Раду со своей собакой

Нардеп Олег Ляшко пришел на работу в Верховную Раду со своей собакой по кличке Порш. 
«Собаки — это лучшие существа на свете. Нужно помогать беспризорным собакам, не ищите породистых. Вот это лучшие собаки. Взял сегодня его на работу. Он немного в шоке, для него все это новое, новые запахи. Он очень скромный, но очень шикарный. Собаки это очень классные друзья. У меня их сейчас 17. Десять взрослых и семь щенков. Они хорошо живут. Я хочу, чтоб в Украине все так жили. Я взял собаку на работу, а теперь нужно работать, — заявил Ляшко.
Парламентарий напомнил, что 21 июня — время специальной акции, в ходе которой любой желающий может прийти на работу с собакой.



Теги: Донбасс, Рада, работа, собака, Олег Ляшко
 
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