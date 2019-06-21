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Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
В Польше на заработках погиб 36-летний украинец, житель Снятинского района Ивано-Франковской области Василий Чорней. Его тело нашли за 150 км от его работы. Об этом пишет from-ua
Отмечается, что 14 июня в социальной сети Facebook начали распространять фото найденного в лесопосадке тела мужчины. Предполагали, что это может быть украинский заробитчанин, поскольку человек был в рабочих перчатках. Вскоре знакомые опознали его, как 36-летнего Василия Чорнея - жителя Ивано-Франковской области.
Известно, что человек работал в столярной, когда у него случился приступ. Одни знакомые погибшего предполагают, что это могла быть эпилепсия, другие, что он надышался испарений лаков и красок.
Работники, которые в то время также были в цехе, обратились к работодателям с просьбой вызвать врача. Однако работодательница сообщила, что уже нерабочее время (было около 17:00) и добавила, что сама решит проблему.
"Однако вместо того, чтобы отвезти украинца в медучреждение, поляки решили просто избавиться от тела - вывезли в лесопосадку вблизи города Вонгровец", - отмечается в публикации.
Сейчас дело расследует польская полиция.
Работодатели задержаны, однако они утверждают, что Василий у них не работал и они вообще не знают украинца. Кроме того, полицейские разыскивают еще одного украинца, который, вероятно, был свидетелем, а, возможно, и соучастником преступления.
Теги: Донбасс, Польша, завод, лес, украинец
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