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Путин изобразил, что "дает шанс" Зеленскому решить вопрос по Донбассу. ВИДЕО
21.06.2019 09:12
Стало известно о том, что глава страны-агрессора Владимир Путин дал шанс президенту Украины Владимиру Зеленскому на Донбассе.
Так, по словам президента Российской Федерации Владимира Путина, он не отвечает на обстрелы, которые якобы военные Вооруженных сил Украины усилили на территории Донбасса. Информацию передает "Диалог.UA".
Один из журналистов спросил лидера страны-агрессора о том, почему Россия имеет слабую реакцию на якобы усиливающиеся обстрелы. В свою очередь, Путин ответил, что таким образом "дает шанс" новому руководству Украины найти решение проблемы, не усугублять эти вопросы.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, агрессор, ВСУ, обстрелы, Зеленский
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