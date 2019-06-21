«Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!

21.06.2019 19:32

Когда весной три четверти украинских избирателей проголосовали против Петра Порошенко, они тем самым высказали дружное возмущение тарифной политикой прежней власти. И вот в Украине поменялся президент, его Администрация и СНБО, а скоро должны смениться парламент и правительство. Украинцы пока еще терпеливо, но уже очень вопросительно смотрят на команду Зеленского, надеясь, что она вот-вот объявит о кардинальном пересмотре тарифов в сторону снижения. Но, похоже, что «покращення» не будет…

Возможность снижения коммунальных тарифов – это вовсе не голословный популизм, как уверял нас бывший президент Порошенко. И это не нарушение пресловутых «рыночных законов», о чем уже бурчат в команде нового президента Зеленского. Напротив, рост этих тарифов в 2014-2018 г.г. был искусственным и необоснованным, как с точки зрения свободного рынка, так и с позиции украинского законодательства. Поэтому снизить эти тарифы очень просто: нужно лишь вернуть их именно к обоснованной рыночной стоимости, без искусственных накруток и лишних налогов. По крайней мере, это касается тарифов на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию

Нынешней весной пресс-служба «Нафтогаза» подтвердила то, о чем уже давно и неоднократно писало издание From-ua: из тогдашнего тарифа 8548 гривен за 1000 кубометров украинского природного газа около 5910 гривен уходило в бюджет Украины – в виде налогов, ренты, дивидендов «Нафтогаза» и т.д. Эти надбавки приносили в бюджет каждый год 136 миллиардов гривен! Деньги, которые потом уходили на выплату долгов МВФ (вот почему Фонд требует повышать тарифы на газ), долгов по облигациям, на «распиливание» между присосавшимися к бюджету олигархическими кланами.

Остальные 2600 гривен - это сумма себестоимости добычи и транспортировки добытого газа (всего 440 гривен), прибыль газовых компаний и облгазов, инвестиции в добычу (уходящие непонятно куда). То есть это и есть его настоящая рыночная стоимость – а не 8,5 тысяч и не 10,65 тысяч гривен, как «втирали» украинцам. И даже эта стоимость может быть значительно понижена, если будет проведена всеобъемлющая ревизия инвестиций в добычу, поскольку эти деньги, похоже, просто разворовывают. То есть возможность снизить тариф до отметки в 2000, и даже в 1500 гривен (1,5-2 гривны за кубометр). Соответственно, в разы упадут тарифы на тепло и горячую воду – и украинцы перестанут ужасаться платежкам и смогут вновь принимать горячую ванну как цивилизованные люди.

Речь идет, повторим, о газе украинской добычи. Это около 20 миллиардов кубометров в год, из которых 15 добывают госкомпании (в основном «Укргаздобыча»), а остальные – частные фирмы олигархов. Этого почти хватит на коммунальные нужды населения. Необходима лишь политическая воля и осознание того, что народ Украины слишком беден, чтобы драть с него по 136 миллиардов гривен в год через завышенный тариф на газ. Но тут мы подходим к вопросу в лоб: с кем новая украинская власть – со своими народом, или же с олигархами, МВФ, советниками от Сороса и пресловутыми «инвесторами» (тоже от Сороса)?

Далее, тариф на электроэнергию. С 2016 года он составляет 1,68 гривен за киловатт. Льготного лимита в 100 киловатт по 90 копеек хватает разве что древним старушкам, у которых из электрических приборов один только телевизор. В стране, где в большинстве городов и почти во всех поселках нет горячего водоснабжения (оно осталось в проклятом советском прошлом) и люди греют воду электрическими бойлерами, где кондиционеры уже не роскошь, а средство защиты от летнего инсульта, такой лимит смехотворен. Напомним, что при «попередней злочинной владе» (Янукович) льготный лимит составлял 600-800 кВт в месяц.

Этот тариф для населения представляет собою сборную солянку из электроэнергии разной стоимости. Украинские АЭС отпускают её по 57 копеек за кВт, ГЭС по 62 копейки, и их доля в общем производстве электроэнергии уже достигает 55%. Почему же народу электричество продают по 1,68? Ну, если не считать того, что правительство Яценюка выписало этот тариф «с потолка», просто по велению МВФ, есть две причины.

Первая – на стоимость электроэнергии набрасывается сверху НДС (20%). Вторая - это высокий тариф тепловых станций (ТЭС и ТЭЦ), большинство из которых принадлежит корпорации ДТЭК Рината Ахметова. Он продавал его по 1,76-1,88 гривен за кВт, иногда и дороже (в феврале нынешнего года – по 2,17 гривен). «Обосновывалась» же эта цена пресловутой формулой «Роттердам+», ставшей одной из крупнейшей коррупционной аферой ушедшей власти (и оставшегося Ахметова). Причем, это не просто коррупция «в кабинетах», это несколько десятков миллиардов гривен, мошенническим путем вынутых из карманов украинского народа – и даже не в бюджет, а на счета олигархов и «крышевавших» их политиков.

Интересно вот что: «Роттердам+» заработал аккурат в 2016 году, когда максимально повысились тарифы на электроэнергию, и когда «патриоты» начали опереточную блокаду транспортного сообщения с ЛДНР и Россией – что и позволило запустить «роттердамскую аферу», якобы покупая уголь в ЮАР и США. Похоже, что тут в доле были все: Ахметов, Порошенко, Гройсман, Семен Семенченко…

Еще перед выборами Зеленский не раз критиковал «Роттердам+», но как потом пояснил его представитель в Кабмине Андрей Герус, будущий президент «лишь шутил о тарифах». Затем Герус извинялся за «шутил», поскольку, как известно, «за такую шутку обидели Мишутку», и народу это явно не понравились, однако дальше пустых «сори» дело так и не пошло. Действительно, пока Герус создавал видимость борьбы с «Роттердам+», Ахметов сам снизил стоимость электроэнергии своих ТЭЦ: сразу после выборов она упала до 1,53 и даже до 1,43 гривен за кВт. Это дало возможность Герусу заявить о том, что «Роттердам+» побежден и мертв, и теперь на украинский рынок электроэнергии пришла прозрачность и рыночные отношения. Ага, как бы ни так!

Тарифы на электроэнергию для населения не упали, так что если «Роттердам+» и был отменен, то для украинцев это ровным счетом ничего не изменило. Более того, электричество может даже серьезно подорожать, если с 1 июля заработает оптовый рынок электроэнергии, а государство откажется от его регуляции. А оно, похоже, откажется, потому что команда Зеленского взяло курс на «либеральный рынок» по шаблонам, которые ей подсунули «соросовские мальчики».

Действительно, посмотрите какую бурную деятельность развел новый президент: встречается с бизнесменами, олигархами, международными финансовыми институтами, стартаперами (не путать со старперами), блогерами, еще раз с бизнесменами – и обещает всем им самые лучшие условия для бизнеса и инвестиций. Для этого он даже собрался заменить ныне действующие кодексы о труде и жилье, назвав их устаревшим «трешем». Похоже, что гарантии на социальные пакеты и право на жилье у украинцев отберут как атавизм «совка» - вернув их во времена Диккенса.

Но встречался ли Зеленский с простыми людьми, интересовался ли проблемами рабочих и сельхозработников? Нет. Новый президент так беспокоится, чтобы бизнес не платил лишнего в бюджет, но его ничуть волнует, что народ платит за газ, отопление и электричество в разы больше, чем они того стоит. И вряд ли забеспокоится. Для соросовских либералов, набившихся в его команду, если человек не бизнесмен – то он как бы и не человек, зачем же тратить на него свое время? Лучше заняться легализацией рынка земли и игрового бизнеса.

Грустные мысли оправдываются очередными новостями из президентской Администрации. Несмотря на падение стоимости электроэнергии ТЭС, понижения тарифа для населения не предусматривается, а вместо этого «свободные деньги» будут направлены на «зеленые тарифы», то есть покупку электроэнергии, производимой ветровыми и солнечными станциями. В частности президент собирается отменить решение «папередников», лишивших таких выплат владельцев малых домашних станций (ветряков и солнечных панелей), дабы «формировать средний класс». Что ж, нам всем отрадно за «средний класс», но почему его хотят формировать за счет всё того же «рабочего класса»?

Опять же, хотите развить малый и средний бизнес – снижайте тарифы на газ и электричество, и эти высвобожденные 150-170 миллиардов гривен ежегодно народ будет тратить на товары и услуги. Это же настоящая инвестиция в экономику! Но нет, на эти деньги у них другие планы.

Точно так же украинцам дали понять, что не стоит ждать и снижения тарифов на газ и отопление. У Зеленского рассказали про планы увеличить добычу украинского газа и найти в Европе еще несколько продавцов российского - и это, мол, возможно, чуточку снизит тариф «рыночными методами». А может и не снизит, а повысит – кто знает, рынок ведь он такой!

В общем, чуда ждать не стоит и всем нужно готовиться к новому отопительному периоду, который обещает быть очень тяжелым. Напомним, что долги населения по коммунальным услугам достигают 70 миллиардов гривен, и многие котельные осенью могут просто не запуститься. А что ждет должников в свете отмены старого Жилищного кодекса – выселение и смерть под забором?

Всё это может серьезно изменить политические настроения в стране и вывести на первое место социальные вопросы. То что мира не будет, избиратели уже поняли – тут новая власть пошла по стопам старой. Жажда возмездия одиозным представителям старой власти тоже снизится, ибо какой смысл наказывать «бывших», если новые, в принципе, ничем не лучше? Останется социально-экономический вопрос, который игнорируется командой Зеленского, но за который уже ухватились их конкуренты и оппоненты.

Действительно, «Оппозиционная платформа» уже сделала тарифный вопрос одним из главных лозунгов своей избирательно компании – вместе с отвергнутым Зеленским диалогом с Москвой. Понятно, что было бы напрасно надеяться, что они сразу так и кинутся выполнять свои обещания - но, по крайней мере, они лучше чувствуют настроение многих украинцев. Да и сами рассудите, что больше волнует шахтера из Краматорска или слесаря из Харькова – формирование «среднего класса», переговоры с Москвой или счет за отопление?

Неожиданно обеими руками ухватился за социальную тему Владимир Гройсман – чем просто шокировал многих украинцев. Действительно, человек, непосредственно ответственный за повышение тарифов на газ и тепло почти втрое, вдруг заговорил о необходимости их снижении!

Более того, еще 21 мая нынешнего года Владимир Гройсман заявил дословно следующее: «Попытка снижения тарифов может за собой привести серьезный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса». А уже через месяц, 10 июня, Гройсман отдал распоряжение подготовить проект решения об ограничении тарифов на тепло на 15-20%. Ну да, правильно: выборы то уже в июле, а до ноября новые платежки за тепло украинцы не получат.

Похоже, Владимир Борисович нашел применение свой хуцпе! Публично отрекся от Порошенко, даже начал жаловаться, что прежний президент со своими силовиками ему жить и работать не давали. Создал свой политический проект, и под лозунгами снижения тарифов, которые сам же и повышал, решил попробовать счастья на выборах. Вряд ли у него что-то получится, но всё же даже Гройсман понимает актуальность темы коммунальных тарифов. Но что будет дальше? А дальше, уже по привычному шаблону украинской политики, социальное обострение будут гасить традиционным ср…чем между националистами и пророссийскими. И всё останется как прежде.