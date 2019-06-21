Саакашвили зачитали приговор: политик оказался в суде, озвучен неожиданный вердикт

21.06.2019 13:20

В пятницу, 21 июня, Печерский райсуд Киева официально разрешил лидеру партии «Рух нових сил», экс-президенту Грузии и бывшему председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили принимать участие в досрочных парламентских выборах в Украине, которые назначены на 21 июля, пишет Политека.

На своей странице в Фейсбук Саакашвили поделился видео с моментом, когда судья зачитывал вердикт по его вопросу.

«Суд вынес справедливое решение относительно моей возможности принимать участие в парламентских выборах», — подчеркнул Саакашвили.

Саакашвили в Украине для регистрации его кандидатом в депутаты на внеочередных выборах 21 июля. В свою очередь, Саакашвили подчеркивал, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении пяти последних лет.