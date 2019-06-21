Синоптики дали неутешительный прогноз, какая погода ждет Украину

21.06.2019 08:48

Жара в Украине набирает обороты, сегодня в большинстве регионов +30 и выше. На завтрашний день синоптики обещают не меньшую температуру. Погода в Украине 21 июня будет жаркой и преимущественно солнечной.

Об этом сообщают в Гидрометцентре, передает "Диалог.UA".

Грозовые дожди в эту пятницу возможны только на западе, в остальных регионах - солнечно и без осадков. В свою очередь синоптик Наталья Диденко в своем Facebook сообщила о том, что к концу недели жара в Украине только усилится, дневная температура местами будет достигать +35 градусов.

Ранее известная синоптик спрогнозировала погоду в Украине на ближайшие дни. Жаркая погода в Украине 21 июня приведет к тому, что по всей стране, кроме западных областей, объявляется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Скорость восточного ветра 21 июня достигнет 5-10 м/с. Согласно данным Центральной геофизической обсерватории Украины, самым холодным этот день в Киеве был в 1978 году - +6.1, а самым теплым в 1975 - +32.8.