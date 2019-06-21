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Версия о самоубийстве в расследовании смерти Тымчука не окончательна — прокуратура
Версия о самоубийстве народного депутата Дмитрия Тымчука сейчас является основной по результатам первоочередных следственных действий, но эта версия не окончательная. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.
"Окончательная версия о причинах и обстоятельствах гибели Дмитрия Тымчука будет озвучена после проведения всех следственных действий и получения результатов экспертиз, однако на сегодня самоубийство является приоритетной версией. К таким выводам следствие пришло учитывая результаты осмотра места происшествия, комплексного исследования тела погибшего и показов близких к Дмитрию Тымчука лиц, предоставивших информацию о последних неделях его жизни", - сообщила Максимец.
По ее словам, во время осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства, в том числе пистолет, магазин с патронами и гильза. Также взяты смывы с рук, одежды, частей тела погибшего и женщины, которая находилась в квартире и является свидетелем, на предмет выявления следов пороховых газов.
"Зафиксировано положение тела, положение пистолета, а экспертами проанализированы направление раневого канала, входное и выходное отверстие раны, локализация кровяных брызг и тому подобное. Учитывая результаты первоочередных следственных действий наиболее вероятной версией является самоубийство. Однако до получения результатов предназначенных экспертиз и проведения всех следственных действий, следствие не исключает и другие", - пояснила пресс-секретарь.
Напомним, 19 июня в Киеве в собственной квартире координатор группы "Информационный сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук получил огнестрельное ранение.
Как сообщалось ранее, полиция рассматривает несколько версий гибели нардепа Тымчука: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Кроме того, в полиции сообщили, что в квартире на момент трагедии с нардепом Тимчуком находилась еще один человек.
Впоследствии стало известно, что в ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшего народного депутата, заявила о возможной отсутствие нескольких ювелирных изделий.
Кроме того, из СМИ удалось узнать, что о смерти Тымчука в полицию сообщил его помощник.
Теги: Донбасс, расследование, самоубийство, Дмитрий Тымчук
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