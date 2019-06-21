Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский решил искоренить «кнопкодавство» в Раде

21.06.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский решил искоренить «кнопкодавство» в Раде

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде закон об ответственности за "кнопкодавство" - законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента, передает Корреспондент.
Отметим, законопроект определен главой государства как неотложный. Сейчас сам текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения проекта закона - передан на рассмотрение руководству.



Теги: Донбасс, Верховная Рада, депутаты, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх