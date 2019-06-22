Более половины украинцев выступили за легализацию марихуаны

22.06.2019 08:38

Чуть более половины граждан Украины считают, что в стране необходимо легализовать марихуану в медицинских целях – для пациентов с серьезными проблемами со здоровьем. Как сообщает replyua.net, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами группы «Рейтинг». Они рассказали, что 30 процентов опрошенных полностью поддержали легализацию каннабиса, еще 28 процентов заявили, что в определенной степени могут поддержать подобную инициативу.



«30% полностью и 28% в определенной степени поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны для пациентов, у которых выявлены определенные проблемы со здоровьем, и в их случае марихуана может облегчить симптомы и/или облегчить боль», - говорится в сообщении. Причем социологи также отметили, что самое большое число украинцев, выступающее за легализацию марихуаны, - это мужчины, молодые люди, жители Киева и состоятельные граждане. При этом 33 процента опрошенных выступили категорически против легализации каннабиса. В опросе принимали участие более двух тысяч украинцев. Исследование проводилось с 21 по 29 мая.