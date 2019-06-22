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Юмористы Сивохо и Грищук заявили, что идут в нардепы от "Слуги народа"
Украинский актер, телеведущий, юморист Сергей Сивохо будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в одномандатном округе в Донецкой области. Руководитель юмористической студии "Мамахохотала", комик Роман Грищук идет в депутаты от этой политической силы на 222-м одномандатном округе в Киеве.
Он отметил, что будет баллотироваться в 49-м одномандатном округе в Донецкой области.
"Что стало причиной? Личные отношения с президентом. Я видел очень тяжелую работу "Слуги народа" по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион и, когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать", – сказал он.
Сивохо сказал, что собирает средства на финансирование предвыборной кампании "по друзьям".
"Приоритет в случае прохода в Раду – это восстановление Донбасса, безусловно. Меня также очень интересуют новые технологии и само "государство в смартфоне", много интересных вещей для меня, даже медицина", – добавил он.
Актер добавил, что он уже подал документы в ЦИК, однако комиссия еще не зарегистрировала его кандидатом.
49-й одномандатный округ – это Константиновка, Дружковка, Константиновский и Покровский районы Донецкой области. На сайте ЦИК указано, что в этом округе зарегистрированы два самовыдвиженца: предприниматель Ирина Кирикова и предприниматель Денис Миронов.
Руководитель юмористической студии "Мамахохотала", комик Роман Грищук заявил, что идет в депутаты на одномандатном округе в Киеве от "Слуги народа", в Facebook 21 июня.
"Я иду в народные депутаты. Сейчас в стране сложились уникальные условия – впервые за многие годы открылось окно возможностей для людей не из системы. Я оставил заявку на сайте партии "Слуга Народа" – описал биографию, достижения и видение того, что я могу сделать. Меня отобрали и вчера подали в ЦИК мою кандидатуру по 222-му округу", – написал он.
Грищук пообещал, что в случае победы будет поддерживать курс Украины на евроинтеграцию и развитие электронной демократии.
222-й округ – это Соломенский район Киева. По нем зарегистрировано пять кандидатов: нардеп Дмитрий Андриевский, предприниматель Петр Бигун, директор "Клиники доктора Василевича" Владимир Василевич, член политической партии "Свобода" Владимир Назаренко, пенсионер Вахтанги Убирия.
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, нардепы, Слуга народа
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