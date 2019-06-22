- Юмористы Сивохо и Грищук заявили, что идут в нардепы от "Слуги народа" 21:06
- Зеленский выступил с сильным обращением по случаю 22 июня20:43
- Зеленский предлагает штрафовать депутатов минимум на 51 тыс. грн за кнопкодавство в Раде 20:20
- Янукович проведет старость на островах, планы поражают: «Пьянки, женщины и гулянки»19:57
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес 19:45
- «Укрэнерго» предупредило о возможных перебоях с электроэнергией из-за жары19:21
- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми18:59
- Коммунальные платежи, цены, налоги и пенсии: что изменилось за неделю18:40
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- Украинцы требуют принять «закон Даши Лукьяненко»: что изменится для страны16:47
Мариупольцы требуют открыть в городе областной реабилитационный детский центр: что скажет власть?
Обращение с просьбой об открытии в Мариуполе областного медико-педагогического реабилитационного детского центра набрало немало откликов среди горожан в Едином реестре местных петиций.
«В Донецкой области нет нормальных условий для медико-педагогической реабилитации детей и подростков с особенностями развития. Те два центра, которые есть в Мариуполе, занимаются только социальной и педагогической реабилитацией, врачей и медсестёр там нет, физиопроцедур нет, адаптивной физкультуры и ЛФК нет, гидромассажа нет, бассейна нет, даже помещений для создания большего количества групп нет. Нет выездной реабилитационной бригады по месту проживания, нет стационарного отделения», – пишет авторпетиции Анна Кузнецова.
Мариупольчанка уверена – нужен новый современный центр со всеми необходимыми отделениями, процедурами и специалистами. Ездить в другие области на реабилитацию, по ее словам, очень дорого и тяжело, а детям с инвалидностью нужна постоянная комплексная реабилитация.
«Пожалуйста, постройте или реконструируйте из какого-нибудь закрывающегося садика нормальный, современный центр реабилитации для "особенных" деток и подростков», – призывает автор петиции.
Заместитель городского головы Ксения Сухова напомнила, что в школе № 52 открыто десять специальных классов для учащихся, имеющих нарушения интеллекта, а для улучшения условий пребывания детей в городских центрах реабилитации еще в 2018 году был начат процесс обновления и реконструкции реабилитационных центров за счет средств местного бюджета.
«В 2018 году разработали проект землеустройства по отводу земельного участка для обслуживания здания Центрального районного центра социальной реабилитации детей-инвалидов и определена организация, которая будет осуществлять ремонтные работы. Первым этапом ремонтных работ будет обустройство помещения библиотеки под группу для реабилитации детей с инвалидностью, обустройство светлой сенсорной комнаты и тренажерного зала», – отметила заместитель мэра.
Также она отметила, что комплексы реабилитационных мероприятий – психологическая, педагогическая, физическая реабилитация и медицинское наблюдение для детей в возрасте до 14 лет осуществляются в Центральном и Левобережном районных центрах социальной реабилитации детей с инвалидностью.
Возможность получить восстановительное лечение мариупольцы могут в городской больнице № 8, которая принимает на лечение и оздоровление жителей города и близлежащих районов с рождения до преклонного возраста. В 2018 году всего было принято 2 340 детей, из них 59 детей с инвалидностью. С начала текущего года принято 1 012 детей, из них 27 детей с инвалидностью.
«По направлениям родители детей с инвалидностью должны обратиться в Центр первичной медико-санитарной помощи, где они находятся на учете. Дальнейшее направление соглашается с администрацией КНП «Мариупольская городская больница № 8». Учитывая количество детей с инвалидностью, возможно, будет очередь на госпитализацию», – уточнила Ксения Сухова.
Источник : https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, реабилитация, центр
- В Мариуполе митингующие приготовили резолюцию для президента
- Янукович гарантирует енакиевцам улучшение экологии
- Предприниматели поставили президенту ультиматум
- Президент и футбол ограничили движение в Мариуполе
- В Мариуполе появится центр для детей, не дружащих с законом
- В Донецке назревает битва: президент рекомендовал перенести ОГА в освобождённый Мариуполь
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- Главный тренер «Шахтера» рассказал о целях команды на будущий сезон21:44
- Экологическое бедствие в Крыму, люди подняли тревогу: «опасные вещества уже в воздухе»21:20
- Юмористы Сивохо и Грищук заявили, что идут в нардепы от "Слуги народа" 21:06
- Зеленский выступил с сильным обращением по случаю 22 июня20:43
- Зеленский предлагает штрафовать депутатов минимум на 51 тыс. грн за кнопкодавство в Раде 20:20
- Янукович проведет старость на островах, планы поражают: «Пьянки, женщины и гулянки»19:57
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес 19:45
- «Укрэнерго» предупредило о возможных перебоях с электроэнергией из-за жары19:21
- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми18:59
- Коммунальные платежи, цены, налоги и пенсии: что изменилось за неделю18:40
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу