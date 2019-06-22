Мариупольцы требуют открыть в городе областной реабилитационный детский центр: что скажет власть?

22.06.2019 13:00

Обращение с просьбой об открытии в Мариуполе областного медико-педагогического реабилитационного детского центра набрало немало откликов среди горожан в Едином реестре местных петиций.

«В Донецкой области нет нормальных условий для медико-педагогической реабилитации детей и подростков с особенностями развития. Те два центра, которые есть в Мариуполе, занимаются только социальной и педагогической реабилитацией, врачей и медсестёр там нет, физиопроцедур нет, адаптивной физкультуры и ЛФК нет, гидромассажа нет, бассейна нет, даже помещений для создания большего количества групп нет. Нет выездной реабилитационной бригады по месту проживания, нет стационарного отделения», – пишет авторпетиции Анна Кузнецова.

Мариупольчанка уверена – нужен новый современный центр со всеми необходимыми отделениями, процедурами и специалистами. Ездить в другие области на реабилитацию, по ее словам, очень дорого и тяжело, а детям с инвалидностью нужна постоянная комплексная реабилитация.

«Пожалуйста, постройте или реконструируйте из какого-нибудь закрывающегося садика нормальный, современный центр реабилитации для "особенных" деток и подростков», – призывает автор петиции.

Заместитель городского головы Ксения Сухова напомнила, что в школе № 52 открыто десять специальных классов для учащихся, имеющих нарушения интеллекта, а для улучшения условий пребывания детей в городских центрах реабилитации еще в 2018 году был начат процесс обновления и реконструкции реабилитационных центров за счет средств местного бюджета.

«В 2018 году разработали проект землеустройства по отводу земельного участка для обслуживания здания Центрального районного центра социальной реабилитации детей-инвалидов и определена организация, которая будет осуществлять ремонтные работы. Первым этапом ремонтных работ будет обустройство помещения библиотеки под группу для реабилитации детей с инвалидностью, обустройство светлой сенсорной комнаты и тренажерного зала», – отметила заместитель мэра.

Также она отметила, что комплексы реабилитационных мероприятий – психологическая, педагогическая, физическая реабилитация и медицинское наблюдение для детей в возрасте до 14 лет осуществляются в Центральном и Левобережном районных центрах социальной реабилитации детей с инвалидностью.

Возможность получить восстановительное лечение мариупольцы могут в городской больнице № 8, которая принимает на лечение и оздоровление жителей города и близлежащих районов с рождения до преклонного возраста. В 2018 году всего было принято 2 340 детей, из них 59 детей с инвалидностью. С начала текущего года принято 1 012 детей, из них 27 детей с инвалидностью.

«По направлениям родители детей с инвалидностью должны обратиться в Центр первичной медико-санитарной помощи, где они находятся на учете. Дальнейшее направление соглашается с администрацией КНП «Мариупольская городская больница № 8». Учитывая количество детей с инвалидностью, возможно, будет очередь на госпитализацию», – уточнила Ксения Сухова.

Источник : https://mrpl.city