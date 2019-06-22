Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал

22.06.2019 22:07

В Администрации нового президента Украины исчезли структуры, отвечавшие при Порошенко за евроинтеграцию Украины. Новость о нововведении в АП вызвала ажиотаж среди украинцев, передает "Диалог.UA". На словах Зеленский неоднократно подтверждал путь Украины в ЕС и НАТО. Однако в непубличной сфере творятся весьма странные дела. Так, недавно "Департамент внешней политики и евроинтеграции" в АП был переименован в "Департамент внешней политики". Волонтер Мирослав Гай посчитал это очень опасным знаком. "В АП продолжаются "большие реформы"... Теперь у нас только внешняя политика, а там, как получится", - написал он в Facebook.



Депутат Владимир Арьев, со своей стороны, отметил, что это не единственное подразделение по евроинтеграции, которое исчезло из структуры нового офиса президента. "Это мне говорит намного больше, чем разные заявления и создание видимости демократичности, например, экскурсии по Банковой или превращение бывшего музея Ленина в офис Владимира более современного. Не думаю, что исчезновение департамента евроинтеграции - ошибка, которую можно списать на невнимательность сотрудников: тот, кто переживает за евроинтеграцию, такого не сделает. Значит, это полностью сознательная стратегия? И если президент не видит евроинтеграцию приоритетной, то куда он собирается вести Украину?" - задал Арьев риторический вопрос.



Источник : https://www.dialog.ua