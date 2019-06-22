Олигарх-беглец возвращается в Украину: суд вынес скандальный вердикт, подробности

22.06.2019 15:43

Скандальный олигарх Александр Онищенко, который сейчас скрывается на территории ЕС, будет участвовать в парламентских выборах.

Отмечается, что шестой апелляционный админсуд Киева обязал руководство ЦИК зарегистрировать олигарха-беглеца Александра Онищенко как кандидата в народные депутаты Украины на внеочередные выборы в Раду.

По информации журналистов, соответствующее решение было принято судом вчера, 21 июня.

Как известно, Александр Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которая ранее отказалась регистрировать его кандидатом из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал на территории Украины.

«В своей автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту «в статусе всадника». В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации «Всеукраинская федерация конного спорта Украины». Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство», — утверждают журналисты.

«Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время», — сказано в решении апелляционного суда Киева.

Сам же олигарх-беглец подтвердил данную информацию на своей странице в Facebook, написав: «Получил хорошие новости сегодня».

Источник : https://politeka.net







