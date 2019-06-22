Под Ивано-Франковском молния попала в остановку и убила троих мужчин

22.06.2019 13:22

В пятницу, 21 июня, в Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где транспорта ожидали пять человек. В результате трое мужчин погибли на месте. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел в селе Беньковцы около 19:10. Молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, в больницу с травмами попали местные жительницы.

Одна из пострадавших рассказала, что стояла чуть дальше от других людей и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.