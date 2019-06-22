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Путин подчеркнул, что только Медведчук способен вернуть украинских пленных, – эксперт
Президент России Владимир Путин в Украине только Виктора Медведчука воспринимает как человека, способного вернуть военнопленных из российских тюрем.
Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил кандидат политических наук Алексей Якубин.
«Очевидно, что в этом процессе (возвращение военнопленных, – прим. ред.) не намечается никакого прогресса. Он находится фактически в заблокированном состоянии уже несколько месяцев, и не важно в чьих руках президентская булава – у Порошенко или у Зеленского. А люди по-прежнему находятся в заточении в другой стране. И так день за днем», – отметил политолог.
По его мнению, сейчас сегодняшняя риторика нового президента Владимира Зеленского о вступлении в НАТО и России, как агрессоре, не приближает возвращение военнопленных.
«Если нам нужно выполнить поставленную задачу, и выполнить ее максимально оперативно, то нужно использовать весь доступный инструментарий. На своей вчерашней «прямой линии» Путин упомянул Медведчука, и что именно он выступал посредником на переговорах между РФ и Украиной. Получается, что для российского президента Медведчук – единственный человек в Украине, которого воспринимают в РФ и у которого есть возможность вернуть наших пленных», – считает эксперт.
По его мнению, несмотря на отношение к персоне Виктора Медведчука в обществе, его необходимо использовать для освобождения украинских граждан, находящихся в плену.
Теги: Донбасс, Путин, эксперт, пленные
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