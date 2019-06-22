Тимошенко подала в суд на Порошенко, Гройсмана и Коболева: подробности нашумевшего дела

22.06.2019 09:00

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о подаче иска против премьер-министра Украины Владимир Гройсман, экс-президента Петра Порошенко и главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Партия ВО "Батькивщина" обратилась в Государственный бюро расследований с заявлением через доведение до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы, передает https://www.dialog.ua/. Об этом заявила лидер партии и народный депутат Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве. "Мы подали в Государственный бюро расследований заявление о совершении преступления по доведению нашей газотранспортной системы искусственно, специально, планово до искусственного банкротства", - констатировала она. По словам Тимошенко, на самом деле нет никакого банкротства ГТС и не было. "Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, тогдашний президент Петр Порошенко и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев просто забрали эти деньги, которые зарабатывает наша газотранспортная система, и разделили по своим офшорным счетах ", - отметила лидер "Батькивщины".

