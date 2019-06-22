У Порошенко предупредили о последствиях отмены "языкового закона"

22.06.2019 13:44

"Европейская солидарность" прокомментировала представление в КСУ.

Партия "Европейская солидарность" предупреждает, что попытки отменить или внести изменения в "языковой закон" получат решительный отпор членов политсилы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии Петра Порошенко.

Как отмечают авторы заявления, одновременно с атакой против Украинской церкви "пророссийские реваншисты" решили атаковать святое - украинский язык.