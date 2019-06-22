«Укрэнерго» предупредило о возможных перебоях с электроэнергией из-за жары

22.06.2019 19:21

Из-за высокой температуры воздуха возможно аварийное отключение электроэнергии.

Об этом 21 июня предупредило Укрэнерго на сайте компании.

«В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт. Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, обеспеченные топливом блоки ТЭС», — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что на сегодняшний день вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС, а за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%. Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС на 2320 МВт.

«При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что в „Укрэнерго“ не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях „Укрэнерго“ может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы», — предупредили в компании.

В компании считают, что спасти ситуацию может ускорение вывода по ремонту Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО Центрэнерго и Славянской ТЭС Донбассэнерго или включения в работу газомазутных блоков ТЭС.

Также, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожский и Луганской ТЭС «ДТЭК Энерго.

По этому поводу Укрэнерго обратилось в СНБОУ с соответствующим письмом.

Источник : https://donpress.com