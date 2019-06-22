Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Нафтогазе сообщили, как с июня изменилась цена газа для населения

22.06.2019 09:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Нафтогазе сообщили, как с июня изменилась цена газа для населения

"Нафтогаз" пересмотрел июньскую цену на газ для населения и снизил ее. Об этом сообщает "Юрлига".

Розничная цена газа для населения в июне составляет 7631 грн за тыс. куб. м вместо предварительно выставленной "Нафтогазом" на июнь цены 8550 грн за тыс. куб. м., соответственно, цену снизили на 919 гривен.

В июле население будет платить еще меньше. "Нафтогаз" заявил, что в июле для промышленности будет продавать топливо по цене, которая 12,7 - 13,5 % меньше по сравнению с ценами на июнь 2019 года. Это означает, что население будет платить за потребленный в июле газ еще меньше, чем в июне.



Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ, население
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх